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Автоспорт

Проведение Гран При Сингапура пока под вопросом

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Уже понятно, что гонки европейской части сезона, запланированные на лето, будут походить при пустых трибунах, но организаторам осеннего Гран При Сингапура такой сценарий не подходит.

Промоутеры сингапурского этапа выступили с заявлением, в котором говорится буквально следующее: «Проведение гонки за закрытыми дверями экономически нецелесообразно.

В настоящее время календарь 2020 года находится на стадии формирования, и организаторы Гран При Сингапура продолжают открытый диалог с Формулой 1. Сингапурское правительство и наши акционеры оценивают различные возможные сценарии. Приоритетом остаётся здоровье и безопасность болельщиков, волонтёров и всех сингапурцев».

Представитель промоутеров подчеркнул, что для проведения гонки необходимо подготовить масштабную временную инфраструктуру, в том числе системы освещения, ведь гонка проходит в тёмное время суток, а для этого требуется как минимум три месяца. Но всё зависит от того, будут ли подобные работы разрешены в условиях действующих ограничений, введённых правительством на период пандемии.

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В пятницу власти города-государства объявили, что строительная отрасль сможет вернуться к работе 2 июня, начиная с наиболее важных проектов, но при этом необходимо соблюдать требования безопасности, в том числе социальную дистанцию.

Сингарпурская газета The Straits Times цитирует Джеймса Уолтона, главы консалтинговой компании Deloitte South-East Asia, который считает, что проведение гонки также зависит от того, какие финансовые договорённости будут достигнуты с Liberty Media: «Если можно будет не платить за право принимать гонку, а также со стороны Формулы 1 будут какие-то дополнительные шаги по снижению затрат, и будет найден способ соблюдать меры безопасности, то смысл провести Гран При всё-таки останется».

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Ещё одной важной отличительной особенностью сингапурского гоночного уик-энда была обширная культурная программа, например, в прошлом году в дни Гран При там выступали такие звёзды, как Red Hot Chili Peppers и Гвен Стефани, но на этот раз организаторы ещё даже не объявляли о своих планах.

«Глобальная ситуация с Covid-19 меняется, переговоры с менеджерами артистов по-прежнему продолжаются. Культурная программа зависит от ограничений на путешествия и правил, введённых правительствами как в тех странах, где проживают эти артисты, так и в Сингапуре», – прокомментировал представитель промоутеров гонки.

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В прошлом году за три дня уик-энда Гран При посетили 268 тысяч зрителей, из них порядка 40% – туристы из других стран. Но в пятницу министр национального развития Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что хотя переговоры о снятии ограничений на пересечение границ ведутся, пока рано говорить о том, как и когда это будет происходить.

Из-за всех этих факторов проведение гонки на городской трассе Марина-Бэй остаётся под вопросом.

Источник:www.f1news.ru
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