Проведение Гран При Сингапура пока под вопросом

Уже понятно, что гонки европейской части сезона, запланированные на лето, будут походить при пустых трибунах, но организаторам осеннего Гран При Сингапура такой сценарий не подходит.

Промоутеры сингапурского этапа выступили с заявлением, в котором говорится буквально следующее: «Проведение гонки за закрытыми дверями экономически нецелесообразно.

В настоящее время календарь 2020 года находится на стадии формирования, и организаторы Гран При Сингапура продолжают открытый диалог с Формулой 1. Сингапурское правительство и наши акционеры оценивают различные возможные сценарии. Приоритетом остаётся здоровье и безопасность болельщиков, волонтёров и всех сингапурцев».

Представитель промоутеров подчеркнул, что для проведения гонки необходимо подготовить масштабную временную инфраструктуру, в том числе системы освещения, ведь гонка проходит в тёмное время суток, а для этого требуется как минимум три месяца. Но всё зависит от того, будут ли подобные работы разрешены в условиях действующих ограничений, введённых правительством на период пандемии.

В пятницу власти города-государства объявили, что строительная отрасль сможет вернуться к работе 2 июня, начиная с наиболее важных проектов, но при этом необходимо соблюдать требования безопасности, в том числе социальную дистанцию.

Сингарпурская газета The Straits Times цитирует Джеймса Уолтона, главы консалтинговой компании Deloitte South-East Asia, который считает, что проведение гонки также зависит от того, какие финансовые договорённости будут достигнуты с Liberty Media: «Если можно будет не платить за право принимать гонку, а также со стороны Формулы 1 будут какие-то дополнительные шаги по снижению затрат, и будет найден способ соблюдать меры безопасности, то смысл провести Гран При всё-таки останется».

Ещё одной важной отличительной особенностью сингапурского гоночного уик-энда была обширная культурная программа, например, в прошлом году в дни Гран При там выступали такие звёзды, как Red Hot Chili Peppers и Гвен Стефани, но на этот раз организаторы ещё даже не объявляли о своих планах.

«Глобальная ситуация с Covid-19 меняется, переговоры с менеджерами артистов по-прежнему продолжаются. Культурная программа зависит от ограничений на путешествия и правил, введённых правительствами как в тех странах, где проживают эти артисты, так и в Сингапуре», – прокомментировал представитель промоутеров гонки.

В прошлом году за три дня уик-энда Гран При посетили 268 тысяч зрителей, из них порядка 40% – туристы из других стран. Но в пятницу министр национального развития Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что хотя переговоры о снятии ограничений на пересечение границ ведутся, пока рано говорить о том, как и когда это будет происходить.

Из-за всех этих факторов проведение гонки на городской трассе Марина-Бэй остаётся под вопросом.