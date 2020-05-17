Ральф Шумахер: У Феттеля есть альтернативные варианты

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер не верит, что Себастьян Феттель готовится расставаться с Ferrari, не позаботившись заранее об альтернативном варианте продолжения карьеры.

«Немного жаль, что так всё складывается, тем более что Себастьян, выступая за Ferrari, мечтал совершенно о другом. Но если он и сейчас нормально себя чувствует, то и нормально, – сказал Ральф в эфире немецкого телеканала Sport 1. – В конце сезона, особенно начиная с Монцы, было понятно, что в Ferrari больше прислушиваются к Леклеру. Полагаю, за кулисами происходило намного больше неприятных событий, чем мы можем себе представить.

Если гонщику становится некомфортно, или он больше не чувствует поддержку команды, значит, пора уходить. Себастьяну немного не повезло, что Леклер так здорово выступал в прошлом сезоне.

Разумеется, нельзя исключать, что Феттель завершит карьеру, но я читал, что его переговоры с Ferrari зашли в тупик из-за того, что о долгосрочном контракте речь не шла. Себастьян считает, что достиг того возраста, когда ему хочется получить именно такой контракт. Я уверен, что у него есть альтернативные варианты…»