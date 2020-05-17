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Ральф Шумахер: У Феттеля есть альтернативные варианты

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Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер не верит, что Себастьян Феттель готовится расставаться с Ferrari, не позаботившись заранее об альтернативном варианте продолжения карьеры.

«Немного жаль, что так всё складывается, тем более что Себастьян, выступая за Ferrari, мечтал совершенно о другом. Но если он и сейчас нормально себя чувствует, то и нормально, – сказал Ральф в эфире немецкого телеканала Sport 1. – В конце сезона, особенно начиная с Монцы, было понятно, что в Ferrari больше прислушиваются к Леклеру. Полагаю, за кулисами происходило намного больше неприятных событий, чем мы можем себе представить.

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Если гонщику становится некомфортно, или он больше не чувствует поддержку команды, значит, пора уходить. Себастьяну немного не повезло, что Леклер так здорово выступал в прошлом сезоне.

Разумеется, нельзя исключать, что Феттель завершит карьеру, но я читал, что его переговоры с Ferrari зашли в тупик из-за того, что о долгосрочном контракте речь не шла. Себастьян считает, что достиг того возраста, когда ему хочется получить именно такой контракт. Я уверен, что у него есть альтернативные варианты…»

Источник:www.f1news.ru
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