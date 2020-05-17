С чего начиналась команда Sauber

Инженеру Руди Зигфриду 82 года, он давно на пенсии и по-прежнему живёт в Хинвиле, там, где располагается база команды, которая ныне называется Alfa Romeo Racing, однако швейцарская компания, которая за ней стоит, сохранила историческое название Sauber Motorsport.

В пятницу Петер Заубер и его коллеги, как бывшие, так и нынешние, отмечали 50-летие со дня основания компании, и Зигфрид поделился воспоминаниями о том, как всё начиналось.

«Я до сих пор отлично помню этот момент: когда мы с Петером Заубером в 1969 году заявили, что собираемся построить гоночную машину, все просто над нами смеялись, – рассказал швейцарский ветеран. – Никто не ожидал, что у нас что-то получится. Но через несколько месяцев мы завершили постройку C1.

Первый чертёж будущей машины нарисовал я, и он до сих пор у меня хранится. У меня уже был опыт создания автомобиля собственной конструкции, причём самыми дорогими его частями были шины, а денег у меня почти не было, ведь я тогда уже обзавёлся семьёй.

С1 мы строили в подвале дома родителей Петера. Чтобы добыть нужные детали, мы купили две старых машины Brabham, предназначенных для Формулы 3. Я помогал Петеру только по вечерам и на выходных, ведь мне надо было работать и зарабатывать деньги.

C1 получилась очень красивой для своего времени. В конструкции той гоночной машины не было никаких особых технических излишеств. Мне она до сих пор нравится, намного больше, чем современные машины Формулы 1.

После этого наши пути с Петером надолго разошлись, поэтому мне так и не довелось прокатиться на С1. Но спустя пару десятилетий, когда Заубер уже работал в Формуле 1, он опять меня пригласил, и я сконструировал для Sauber новую пит-уолл…»