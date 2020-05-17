Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет

Себастьян Феттель на этой неделе оказался в центре внимания, когда было официально подтверждено, что пути Ferrari и четырёхкратного чемпиона мира после 2020 года разойдутся. Высказываются разные версии по поводу его дальнейших перспектив, в том числе о нём говорил руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф в субботнем интервью австрийской телекомпании ORF.

«Конечно, немецкий гонщик за рулём немецкой машины – это хорошая маркетинговая история, – прокомментировал Вольфф. – Мы полностью нацелены на успех, а Себастьян, разумеется, отличный гонщик. У него есть все необходимые качества, но он должен сам решить, чего он хочет – завершить карьеру или остаться в Формуле 1, перейдя в другую команду. Интересные варианты по-прежнему есть».

Высказался австриец и по поводу тактики Ferrari, так рано объявившей об предстоящем расставании с Феттелем: «Однозначно, мы не собираемся действовать подобным образом. Когда вам предстоит провести целый сезон с гонщиком, который в следующем году может перейти в другую сильную команду, такой ситуацией сложно управлять. А как быть с новыми техническими решениями и с информацией, с ними связанной, если вы знаете, что гонщик через год сможет использовать её против вас?

Поэтому все команды, рано объявляющие о кадровых перестановках, ставят себя в сложное положение, а мы этого хотим избежать».

Известно, что контракты обоих гонщиков заводской команды штутгартского концерна, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, истекают в этом году, и Вольфф напомнил, что у Mercedes в резерве есть талантливая молодёжь: «Поэтому мы задаём себе вопрос, как нам быть с Джорджем Расселлом. Кроме того, высказываются версии, связанные с Феттелем. Но сейчас это не самая актуальная тема, поскольку сначала мы хотим сосредоточиться на собственных кадрах».

Спросили руководителя команды Mercedes и о его недавнем инвестиционном проекте, ведь он вложил порядка 42 млн. евро в компанию Aston Martin.

«Это исключительно частная инвестиция, – ответил он. – Я верю в долгосрочную стратегию и надеюсь, что поступил правильно. Это можно назвать просто диверсификацией бизнеса».

При этом Вольфф подчеркнул, что не намерен уходить из Mercedes: «Теперь, когда нет Ники Лауды, я остался единственным совладельцем команды (при этом основная доля акций принадлежит Mercedes). Вопрос стоит не только о продлении моего контракта как её руководителя, но и о том, как мы поступим с этой компанией, находящейся в совместной собственности, и в настоящее время мы его обсуждаем».