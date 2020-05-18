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Автоспорт

Алонсо: В 2021-м я хочу всерьёз вернуться в гонки

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Выступая перед студентами в начале традиционной «Белой недели» университета мадридского Реала, Фернандо Алонсо говорил о ключевых факторах успеха и своих планах на ближайшие годы.

Фернандо Алонсо: «В спорте важно уже в молодом возрасте научиться дисциплине, командной работе и самоотдаче. Невозможно стать профессиональным спортсменом, не обладая этими качествами. Талантливых людей много, но очень немногие приходят к тому, чтобы посвятить спорту свою жизнь и карьеру. Для этого приходится многим пожертвовать.

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Когда я искал для себя новые приключения, я сначала остановился на Дакаре. Я словно бы подбросил монетку – и этот опыт оказался весьма позитивным. Я обязательно в будущем туда вернусь, но в ближайшие два-три года хочу всерьёз вернуться в гонки, в серию самого высокого уровня – в Формулу 1, в Indycar, в гонки на выносливость.

Я в отличной физической и психической форме, я хочу выступать на самом высоком уровне – и на 100% уверен, что смогу добиться успеха».

Источник:www.f1news.ru
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