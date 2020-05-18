Франц Тост: Феттелю по силам бороться за титул

Более десяти лет назад Себастьян Феттель выступал за Toro Rosso, руководил которой Франц Тост. Опытный австрийский специалист по-прежнему возглавляет команду из Фаэнцы, хорошо разбирается в гонщиках и полагает, что четырёхкратный чемпион мира, которому в конце года предстоит расставание с Ferrari, еще на многое способен.

«Когда заканчивается что-то одно, это всегда означает, что начинается что-то другое. Всё зависит от того, в какой команде Себастьян окажется, – считает Тост. – И если говорить о борьбе за титул, то он гонщик такого калибра, которому это по силам.

Но ему нужно оказаться в одной из трёх топ-команд. Тогда у него будет реальный шанс побеждать в гонках и выиграть ещё один чемпионат. Я очень хорошо знаю Себастьяна и не сомневаюсь, что это его главная цель. Он не тот человек, который хочет просто участвовать в гонках. Проводи мы гонку сейчас, он обязательно будет стремиться к победе.

Что касается финансовой стороны дела, думаю, что у него нет необходимости продолжать гоночную карьеру. Гонщики, которые выигрывают чемпионаты, не слишком много думают о деньгах. Их мотивация – победы, жажда успеха. Их интересует только это, а не деньги.

Феттелю только 32 года, он очень искусный гонщик и за рулём быстрой машины по-прежнему способен побеждать. Я также не сомневаюсь, что Себастьян может выиграть и чемпионат – всё зависит от того, за какую команду он будет выступать».