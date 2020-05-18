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Автоспорт

Карлин: Феттель достаточно молод, чтобы взять паузу

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Себастьян Феттель начинал карьеру в молодёжных сериях в команде Тревора Карлина, который хорошо его знает и ценит. И если Берни Экклстоун считает, что Феттелю стоит попробовать начать всё с нуля, то Карлин не видит смысла в переходе в слабую команду…

Тревор Карлин: «Худшее, что Феттель может сделать – решиться на переход в команду, не входящую в тройку лидеров. У Себастьяна отличная карьера, он давно доказал своё умение побеждать. Феттель – настоящий чемпион. У него нет необходимости соглашаться на такой контракт ради денег. Он достаточно молод, чтобы взять отпуск и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

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Грустно видеть, когда кто-то, проделавший блестящую работу, работавший на пределе своих возможностей, вынужден бороться где-то в хвосте. Это было бы похоже на выступления Михаэля Шумахера за Mercedes в 2010-м. Мне было неловко на это смотреть. Ясно, что это было ошибкой Михаэля, и я думаю, что если Себастьян поступит так же, он тоже допустит ошибку».

Источник:www.f1news.ru
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