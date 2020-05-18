Нико Росберг выиграл виртуальную Дуэль Легенд

В воскресенье под эгидой Формулы 1 и при поддержке Heineken состоялись по-своему любопытные виртуальные соревнования Challenge Legends, что можно попытаться перевести как «Брось вызов легендам». Но поскольку такая словесная конструкция выглядит несколько неуклюже и не отражает суть, предлагается назвать эту затею Дуэлью Легенд.

Легенды в ней участвовали разные и разного калибра. Если Нико Росберга и Дэвида Култхарда, учитывая их популярность, вполне можно отнести к этому разряду, то голландца Роберта Дорнбоса, на счету которого только 11 Гран При и ни одного заработанного очка – вряд ли, даже с натяжкой. Тем не менее, он тоже был в числе четырёх главных участников, как и бразилец Роберто Карлос, который может считаться легендой футбола, но тягаться с профессиональными гонщиками ему тяжеловато.

Предварительные этапы проходили на виртуальной трассе в Сан-Паулу, конфигурация которой способствует обгонам, и выглядели они именно как дуэли, поскольку на старт выходили по две машины – похожий формат применяется в Гонке чемпионов.

Вполне логично, что Дэвид Култхард опередил футболиста Карлоса.

Далее силами мерялись Росберг и Дорнбос, и по результатам трёх заездов, каждый из которых состоял из единственного круга, победителем стал чемпион мира 2016 года, выступавший на виртуальной машине Mercedes под номером 2.

Но надо отметить, что голландец, пилотировавший Toro Rosso, действовал откровенно грубо, предпочитая контактную борьбу, что оставило не лучшее впечатление.

Следующий раунд проходил на Red Bull Ring – на этот раз в поединке сошлись Росберг и Култхард. Причём сошлись в буквальном смысле, поскольку теперь силовые приёмы применял шотландец, нахально выталкивая соперника с трассы. В первом повороте Нико оказался на обочине, но отыгрался, после чего Дэвид вновь протаранил машину Росберга и вышел вперёд. В итоге Култхард заработал два очка.

Следующим номером программы была гонка в Абу-Даби, в которой участвовали все четверо, и за победу там давали 3 очка. Нико, вспоминая свои прежние подвиги на этой трассе, безупречно проехал спринтерскую гонку, вторым финишировал Дорнбос, Култхард был третьим. Таким образом, после этого раунда на счету Нико стало на одно очков больше, чем у Дэвида.

Финальная гонка, дистанция которой составляла уже 14 кругов, прошла в США на виртуальной трассе в Остине, причём в ней стартовали не только участники предыдущих дуэлей, но и известные журналисты и сим-рейсеры.

На старте Дорнбос заблокировал Росберга, врезавшись в стену и буквально перегородив ему путь. Потом Роберт уверял, что всё произошло из-за технического сбоя, что похоже на правду, поскольку вскоре он сошёл с дистанции.

После старта Кулхард ехал 4-м, а Нико вынужден был прорываться вперёд, поскольку аварии на старте оказался 10-м. Но Дэвиду, который только на днях начал тренироваться на симуляторе, было сложно тягаться с профессиональными геймерами, поэтому он продолжал терять позиции, так что Нико вскоре его обогнал.

Ехавшие впереди Росберга один за другим допускали ошибки, поэтому он продолжал отыгрывать позиции и к 4-му кругу добрался до первой пятёрки, однако на 6-м допустил ошибку. Его машину развернуло, а когда он возвращался на трассу, то столкнулся с Култхардом. Несколько соперников проехали мимо, так что всё надо было начинать сначала.

На 11-м круге Росберг опередил очередного кибергонщика, хотя за 8-ю позицию пришлось побороться всерьёз, поскольку соперник долго не сдавался и всё время норовил отыграться. Дуэль длилась долго, но за круг до финиша сим-рейсер ошибся, и Нико мог спокойно вздохнуть.

Выиграл мастер виртуальных гонок, выступавший под ником Tiametmarduk, но победителем Дуэли Легенд стал Росберг, поскольку профессиональные геймеры выступали вне зачёта, а Нико на предыдущих этапах заработал больше очков, чем ДиСи.

«Сразу после старта в меня врезался Роберт Дорнбос, вот и всё, а потом я сам допустил ошибку, – прокомментировал Росберг после финиша. – Я немного расстроен, но так уж получилось. Конечно, я попытался отыграться, но Tiametmarduk был уже слишком далеко. Но я проникся уважением к сим-рейсерам, ведь на тренировках, проходивших на бразильской трассе, я проигрывал им по паре секунд на круге и ничего не мог поделать!»