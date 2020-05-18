Почему Гран При Монако перенести невозможно

На этой неделе должна была состояться гонка в Монако, но ещё в середине марта её пришлось отменить из-за коронавируса. Президент автомобильного клуба Монако Мишель Боэри в интервью FIA Auto объяснил, почему гонку на улицах Княжества не удастся провести в другие сроки…

Мишель Боэри: «Найти другую дату для Гран При Монако просто невозможно. Мы не можем попросить полторы тысячи волонтёров перенести свой отпуск с мая на август. Это же касается и рабочего графика компаний, участвующих в строительстве трассы.

Кроме того, мы не единственные в Княжестве. В период от августа до октября здесь проходит множество мероприятий, с которыми мы не можем пересекаться, особенно с учётом того, что на постройку трассы уходит 45 дней, а на демонтаж всех конструкций – ещё 25.

Принять решение об отмене этапа было очень непросто. Мы были готовы, строительство трассы уже началось, мы продали более 80% билетов. К сожалению, бороться с набирающей силу эпидемией стало невозможно, а после заявлений FIA и Формулы 1 об отмене майских мероприятий, у нас просто не было другого выбора».