Прингл: Название для второй гонки пока не придумали

Мы писали о том, что владельцы автодрома в Сильверстоуне договорились с руководством Формулы 1 о проведении двух гонок при пустых трибунах – 26 июля и 2 августа. Теперь всё зависит от решения правительства. Управляющий директор трассы Стюарт Прингл надеется, что оно окажется положительным.

Стюарт Прингл: «Работа идёт, мы в ней плотно участвуем. Если ситуация будет развиваться в соответствии с тем планом, что представлен властями, есть хорошие шансы, что гонка состоится.

В Формуле 1 ввели очень строгие правила проведения медицинских тестов, чтобы команды смогли участвовать в этапах, проводимых по всему миру. Мы внимательно их изучили, чтобы понять, сможем ли мы их реализовать в Сильверстоуне.

Есть вопросы как с прибытием зарубежных команд в Сильверстоун, так и с возвращением британских команд после выездных этапов. 70% команд будет очень легко попасть на эту гонку, но есть ещё 30%, которые не базируются в Нортгемптоншире. Все эти вопросы в компетенции правительства, и я надеюсь, что решения будут найдены.

Очень жаль, что болельщики не смогут присутствовать. Возможно, отчасти это сможет компенсировать тот факт, что мы проведём две гонки – Гран При Великобритании и ещё один этап, у которого пока нет названия. Над этим тоже предстоит поработать».