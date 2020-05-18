В FIA хотят перейти на возобновляемое топливо к 2023 году

В ноябре прошлого года Формула 1 и FIA объявили о весьма амбициозной совместной программе, направленной на то, чтобы к 2030 году сделать чемпионат экологически нейтральным.

Первые шаги в этом направлении уже делаются, в частности, предполагается, что уже в 2023 году команды Формулы 1 полностью перейдут на топливо нового типа, получаемое из возобновляемых источников.

«Наша цель в том, чтобы удержать топливные компании в Формуле 1, при этом они тоже должны поддержать наш план, – заявил Жиль Симон, технический директор FIA. – Поэтому мы хотим позволить им идти собственным путём – при одном условии: технологии, которые они внедряют, должны быть экологически ориентированными, а топливо должно стать углеродно-нейтральным».

По словам Симона, чтобы ускорить темп научно-технических исследований в этой области, FIA и Формула 1 готовы подстегнуть конкуренцию между поставщиками топлива: «Это тоже может привести к появлению совершенно новых технологий. Мы хотим добиться, чтобы все подобные разработки и процессы были экологически ориентированными».

Изначальный план состоял в том, чтобы к 2021 году содержание топлива, получаемого из возобновляемых источников, в гоночном бензине достигло 10%, но ситуация поменялась из-за пандемии коронавируса, и переход на новый технический регламент отложен ещё на год. В этих обстоятельствах FIA ужесточила свои экологические требования.

«В 2022 году содержание биотоплива уже достигнет 20%, но мы хотим, чтобы к 2023 году топливо, применяемое в Формуле 1, стало на 100% экологически устойчивым, – подтвердил Симон. – Все четыре производителя двигателей заверили, что готовы пойти по этому пути, если мы сможем продемонстрировать, что он реалистичен.

Мы хорошо понимаем суть технологических процессов и в настоящее время изучаем пределы возможного, а также исследуем, какие параметры нам предстоит изменить. Лично мне представляется, что первый шаг, когда мы доведём содержание биотоплива до 20%, поставит перед мотористами более сложные задачи, чем последующий переход на полностью возобновляемое топливо.

Поскольку эта работа сопряжена с интенсивной программой исследований, а производство подобного топлива требует высочайших стандартов качества, то его цена тоже будет высокой. Это сложный процесс, требующий проведения масштабных стендовых испытаний и привлечения большого числа инженеров.

На начальной фазе производство синтетического топлива, безусловно, будет обходиться дорого, но мы пока только приступаем к этой программе. На примере Формулы 1 мы хотим доказать, что её реализация возможна. В результате это также приведёт к снижению производственных издержек».