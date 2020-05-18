Валттери Боттас протестировал раллийную Skoda Fabia

Большинство гонщиков Формулы 1 уже давно не пилотируют ничего, кроме виртуальных машин и, пожалуй, велосипедов. Впрочем, возможно, в булочную они ездят на каком-то другом личном транспорте, хотя на дорогах общего пользования всё равно особо не разгонишься.

И, наверное, они дружно завидуют финским коллегам, у которых даже в нынешних обстоятельствах есть возможность поддерживать нужную гоночную форму, правда, за счёт смежных дисциплин. У Кими Райкконена на полуострове Порккаланниеми есть собственная мотокроссовая трасса, а Валттери Боттас только что потренировался на лесных дорожках Финляндии за рулём раллийной Skoda Fabia R5.

Любовь гонщика Mercedes к ралли с годами только крепнет, в свободное от Формулы 1 время он с удовольствием выступает в соревнованиях национального уровня, например, минувшей зимой он занял 9-е место в Arctic Rally, проходившем в Лапландии.

Раньше Валттери доводилось гонять на раллийных Citroen, Ford и Toyota, а теперь он попробовал на ходу Skoda, которую ему предоставила команда Printsport Racing.

Тесты проходили в районе местечка Савитайпале, что буквально в 60 км от российской границы, и, судя по короткому комментарию, оставленному Валттери в социальных сетях, всё прошло славно.

I believe I can fly, – написал он. Т.е., «я поверил, что умею летать» – поклонники музыки, конечно, сразу узнали название старого хита R Kelly, звезды R&B.

Вполне возможно, что именно эту песню Валттери слушал, возвращаясь домой в Настола, но ехал уже в более спокойной манере, потому что в Финляндии штрафы за превышение скорости такие, что лучше не нарываться на радар, тем более миллионеру Боттасу. Ведь размер штрафа будет определён, исходя из его доходов, так что сумма может получиться впечатляющая.