Джанкарло Минарди о будущем Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо сказал накануне, что в 2021-м готов вернуться в большие гонки. Бывший владелец команды Minardi, в которой Алонсо в 2001-м дебютировал в Формуле 1, в интервью Autosprint говорил о новом начале карьеры испанца…

Джанкарло Минарди: «Я давно не слышал Фернандо. Очевидно, он не спешит ко мне за советом. Он по-прежнему отличный гонщик, но не знаю, стоит ли ему возвращаться ради выступления за команду не из первой тройки. Не думаю, что это правильный выбор.

Я и сейчас считаю Алонсо одним из трёх лучших гонщиков современности, но не представляю, что ему смогут предложить в Renault. Пока они далеки от побед, часто возникают слухи об их возможном уходе. Непонятно, сколько лет они проведут в Формуле 1, у них нет большого бюджета, нет сильного технического штаба, я не видел, чтобы они серьёзно прогрессировали. Алонсо наверняка сможет финишировать в десятке и на этой машине, но насколько ему это нужно?

Делать сейчас ставки на форму Renault в 2022-м слишком рискованно. Алонсо 38 лет, он выиграл два титула и потерял ещё три из-за нескольких очков. Не думаю, что это произошло из-за него, но он однажды уже сделал неправильный выбор, перейдя из Ferrari в McLaren.

Двери топ-команд для него закрыты, а в Renault нет гарантий успеха. А раз нет возможности бороться на самом верху в Формуле 1, может ему заняться чем-то другим, сохранив имидж настоящего гоночного универсала, всегда выступающего на самом высоком уровне».