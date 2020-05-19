Жан Тодт: Нужно мыслить позитивно!

В интервью Sky Sport президент FIA Жан Тодт говорил о рестарте сезона Формулы 1, ограничении бюджетов команд и карьере Себастьяна Феттеля…

Жан Тодт: «Было бы несправедливо обвинять кого-то в том, что произошло в Австралии. В те дни ситуация быстро менялась.

За 24 часа до отмены этапа не было никаких причин его отменять. Правительство, организаторы, промоутер, федерация – все поддерживали проведение гонки. Затем произошло одно событие за другим – и за несколько минут до первой тренировки у нас уже не было возможности в ней участвовать.

За эти 24 часа все, кто ещё недавно выступали за проведение гонки, оказались против. Так происходило и на других континентах, в других странах. Именно поэтому я говорю, что не стоит критиковать произошедшее в Австралии. Это было непредсказуемо.

Важно гарантировать, что приехав на первый Гран При в новом календаре 2020 года мы не столкнёмся с ещё одной непредсказуемой ситуацией. И наши эксперты над этим работают.

Я не думаю, что в Ferrari используют право вето при принятии бюджетных ограничений. У меня нет опасений по этому поводу. Я надеюсь, что все понимают свою ответственность в этой непростой ситуации, и помогут сделать Формулу 1 лучше для всех – участников, промоутеров, спонсоров и болельщиков. Именно этого мы хотим добиться. Я с уважением отношусь к исторической роли Ferrari и уверен – они внесут свой вклад в эту работу.

Договорённость о бюджетных ограничениях – шаг в правильном направлении. Очевидно, что все мы попали в беспрецедентную экономическую ситуацию, поэтому появилась возможность выбрать более кардинальные ориентиры, чем прежде. Я действительно надеюсь, что это позволит всем командам продолжить выступления. В этом же цель перехода на новый регламент – обеспечить участникам более комфортные условия в будущем.

К сожалению, последствия эпидемии негативно скажутся на большинстве автопроизводителей, команд, спортивных федераций, спонсорах и СМИ. Все мы должны найти возможность сотрудничества, чтобы максимально поддерживать друг друга. Это будет следующим шагом.

Себастьян Феттель – один из величайших талантов в автоспорте. В чемпионате есть много других возможностей. Мы можем пожелать ему только самого лучшего. Повезёт той команде, в которую он перейдёт. Возможно, в будущем он мог бы стать хорошим президентом FIA. Никто не знает.

Результаты, хорошие или плохие, всегда можно объяснить. Когда в Ferrari выступал Михаэль Шумахер, мы добились впечатляющих успехов потому, что у нас была сплочённая, сильная команда, в которой все поддерживали друг друга, особенно в сложные времена. Легко быть вместе, когда все хорошо. Но мы понимали, что все находимся в одной лодке.

Сейчас нужно мыслить позитивно! Я с нетерпением жду начала сезона. Приоритет – обеспечить всем безопасность. Здоровье и безопасность прежде всего!»