Льюис Хэмилтон: Мы должны быть быстры с первой гонки

Сезон 2020 года может стать самым необычным в истории. Никто точно не может сказать, сколько этапов он будет включать после старта в июле.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может в этом году сравняться с Михаэлем Шумахером по числу титулов, но считает, что для этого команда должна полностью выкладываться с первой гонки.

Льюис Хэмилтон: «Нам придётся всё начать сначала. Думаю, после первой пятничной тренировки мы поймём, как давно этим не занимались. Я постоянно общаюсь с гоночным инженером и нашим стратегом, мы обсуждаем план действий.

Мы должны гарантировать, что сможем сразу оптимально использовать все доступные инструменты. Видимо, придётся поработать на симуляторе, что я не очень люблю, но важно максимально хорошо подготовиться к первому гоночному уик-энду. В этом сезоне мы не можем упустить ни одного Гран При.

Если мы не используем этот кризис, чтобы стать сильнее, значит зря потратили время. Подарков не будет. Чтобы достичь цели, нужно стремиться к ней ещё сильнее, чем наши соперники. Это же касается и меня. Я и раньше был в неплохой форме, но всегда можно добиться большего. Иногда я смотрю на себя и думаю: «Эй, да у тебя ещё есть лишний жир, нужно больше работать – давай на пробежку».

Вероятно, у меня не так много лишнего жира. Но я знаю: есть люди, которые постоянно думают о том, в чём они могут прибавить, чтобы нас победить. Мы не можем этого допустить.

Трудности самоизоляции? У меня нет с этим проблем. Но важно, чтобы вам было комфортно с самим собой. Я использовал этот время, чтобы понять, в каких областях я хорош, а в каких нужно прибавить. Конечно, бывали дни, когда проснувшись утром мне совершенно не хотелось тренироваться. Я спрашивал себя, хочу ли я продолжать. Но сомнения были недолгими. Мне нравится то, чем я занимаюсь, почему я не должен продолжить?

В такой ситуации важно занять свою голову. Я старался как можно больше читать, медитировал. Я – непоседа, мне не так просто выстроить внутренний мир для медитации. Но здесь как всегда – чем дольше ты чем-то занимаешься, тем лучше получается».