Новый календарь Формулы 1 на сезон 2020 года пока не утверждён – многое зависит от ситуации с коронавирусом и решения местных властей в каждой стране, но концепция ясна – сезон начнётся со сдвоенных этапов без болельщиков, а позже зрители появятся на трибунах. Возможно, впервые это произойдёт в Сочи – в конце сентября.
Названия этапов в случае сдвоенных этапов могут отличаться и будут утверждены дополнительно.
Предварительная версия нового календаря
Дата
Трасса
05/07
Шпильберг (Австрия)
12/07
Шпильберг (Австрия)
26/07
Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)
02/08
Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)
09/08
Будапешт (Венгрия)
23/08
Барселона (Испания)
30/08
Спа (Бельгия)
06/09
Монца (Италия)
20/09
Баку (Азербайджан)
27/09
Сочи (Россия)
04/10
Шанхай (Китай)
11/10
Сузука (Япония)
25/10
Остин (США)
01/11
Мехико (Мексика)
08/11
Интерлагос (Бразилия)
22/11
возможно – Сахир (Бахрейн)
06/12
Сахир (Бахрейн)
13/12
Яс-Марина (Абу-Даби)