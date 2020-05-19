Новый календарь Формулы 1 на сезон 2020 года пока не утверждён – многое зависит от ситуации с коронавирусом и решения местных властей в каждой стране, но концепция ясна – сезон начнётся со сдвоенных этапов без болельщиков, а позже зрители появятся на трибунах. Возможно, впервые это произойдёт в Сочи – в конце сентября.

Названия этапов в случае сдвоенных этапов могут отличаться и будут утверждены дополнительно.

Предварительная версия нового календаря

Дата

Трасса

05/07

Шпильберг (Австрия)

12/07

Шпильберг (Австрия)

26/07

Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)

02/08

Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)

09/08

Будапешт (Венгрия)

23/08

Барселона (Испания)

30/08

Спа (Бельгия)

06/09

Монца (Италия)

20/09

Баку (Азербайджан)

27/09

Сочи (Россия)

04/10

Шанхай (Китай)

11/10

Сузука (Япония)

25/10

Остин (США)

01/11

Мехико (Мексика)

08/11

Интерлагос (Бразилия)

22/11

возможно – Сахир (Бахрейн)

06/12

Сахир (Бахрейн)

13/12

Яс-Марина (Абу-Даби)