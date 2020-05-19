Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПредварительная версия нового календаря
Автоспорт

Предварительная версия нового календаря

AdminНет комментариев
Добавлено

Новый календарь Формулы 1 на сезон 2020 года пока не утверждён – многое зависит от ситуации с коронавирусом и решения местных властей в каждой стране, но концепция ясна – сезон начнётся со сдвоенных этапов без болельщиков, а позже зрители появятся на трибунах. Возможно, впервые это произойдёт в Сочи – в конце сентября.

Названия этапов в случае сдвоенных этапов могут отличаться и будут утверждены дополнительно.

Читайте также:  Алонсо пополнил список своих спортивных достижений

Предварительная версия нового календаря

Дата
Трасса

05/07
Шпильберг (Австрия)

12/07
Шпильберг (Австрия)

26/07
Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)

02/08
Сильверстоун (Великобритания) или Хоккенхайм (Германия)

09/08
Будапешт (Венгрия)

23/08
Барселона (Испания)

30/08
Спа (Бельгия)

06/09
Монца (Италия)

20/09
Баку (Азербайджан)

27/09
Сочи (Россия)

04/10
Шанхай (Китай)

11/10
Сузука (Япония)

25/10
Остин (США)

01/11
Мехико (Мексика)

08/11
Интерлагос (Бразилия)

22/11
возможно – Сахир (Бахрейн)

Читайте также:  Вильнев: Возможно, настройки больше подходят Расселлу

06/12
Сахир (Бахрейн)

13/12
Яс-Марина (Абу-Даби)

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Мемориал Йохена Риндта отложили на год

Зак Браун: Не уверен, что Алонсо вернётся в Renault

Алонсо: В 2021-м я хочу всерьёз вернуться в гонки

Прингл: Название для второй гонки пока не придумали

Почему Гран При Монако перенести невозможно

Закрыть