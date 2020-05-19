В Ф1 отреагировали на решение британских властей

Руководство Формулы 1 отреагировало на решение властей Великобритании отказаться от исключения для гонщиков и сотрудников команд от обязательного 14-дневного карантина даже при том, что этап пройдёт на закрытом для посторонних автодроме.

Ультиматумом это не назовёшь, но если британские власти не найдут решения, Формула 1 проведёт сдвоенный этап в Германии…

«Решение об обязательном 14-дневном карантине для всех сделает невозможным проведение Гран При Великобритании в этом году. Кроме того, это окажет серьёзное влияние на десятки тысяч рабочих мест, связанных с Формулой 1 и внешними поставщиками.

Мы планировали вернуться в Великобританию [после австрийского этапа] на самолете, арендованном специально для сотрудников Формулы 1. Все они сдадут анализ на коронавирус, что сделает карантин совершенно ненужным. Если элитный спорт возвращается на телевидение, для нас должно быть сделано исключение», – заявил в эфире BBC представитель Формулы 1.