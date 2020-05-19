В Монако представили график гонок в 2021-м

В этом году в Монако отказались от проведения Гран При из-за эпидемии, но сегодня в автоклубе Монако (ACM) представили план на следующий сезон – с разрешения правительства весной в течении месяца пройдут сразу три гонки.

С 23 по 25 апреля состоится гонка исторических машин, на 8 мая намечен этап Формулы Е, а на 20-23 мая – Гран При Формулы 1.

Для автоклуба Монако это серьёзный вызов, к работе будут привлечены 3000 добровольцев, в том числе 650 маршалов, но в ACM не сомневаются, что справятся с непростой задачей.

«Впервые в истории ACM мы проведём три гонки в течении месяца. С точки зрения логистики задача достаточно сложная, но выполнимая.

Из-за новых ограничений мы начнём подготовку трассы раньше обычного – в конце февраля, а не 15 марта. Затем мы запустим технические системы на трассе, необходимые для каждой категории, рассчитывая на опыт и знания всех, кто будет принимать участие», – сказано в заявлении ACM.