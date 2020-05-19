У этапа в Сильверстоуне новые сложности

Казалось, что в условиях пандемии гонка в Сильверстоуне – лучший вариант с точки зрения логистики. Базы семи команд расположены рядом, большинство сотрудников – британцы, остаётся решить вопрос с Ferrari, AlphaTauri, Haas и Pirelli, но проведение этапа зависит от решений местных властей, а эти решения постоянно меняются.

Недавно было объявлено о 14-дневном карантине для прибывающих иностранцев, и поначалу для Формулы 1 сделали исключение, поставив ряд условий, позволяющих обеспечить изоляцию и отсутствие контактов с местным населением, но The Sun пишет о том, что временное разрешение было отозвано.

Окончательное решение пока не принято, но в предварительной версии календаря, который сейчас обсуждается, на те же даты, что Гран При Великобритании, намечен и этап в Хоккенхайме – на случай, если получить необходимые разрешения не получится.