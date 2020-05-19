Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортУ этапа в Сильверстоуне новые сложности
Автоспорт

У этапа в Сильверстоуне новые сложности

AdminНет комментариев
Добавлено

Казалось, что в условиях пандемии гонка в Сильверстоуне – лучший вариант с точки зрения логистики. Базы семи команд расположены рядом, большинство сотрудников – британцы, остаётся решить вопрос с Ferrari, AlphaTauri, Haas и Pirelli, но проведение этапа зависит от решений местных властей, а эти решения постоянно меняются.

Недавно было объявлено о 14-дневном карантине для прибывающих иностранцев, и поначалу для Формулы 1 сделали исключение, поставив ряд условий, позволяющих обеспечить изоляцию и отсутствие контактов с местным населением, но The Sun пишет о том, что временное разрешение было отозвано.

Читайте также:  Льюис Хэмилтон: Я хочу вернуться в лучшей форме

Окончательное решение пока не принято, но в предварительной версии календаря, который сейчас обсуждается, на те же даты, что Гран При Великобритании, намечен и этап в Хоккенхайме – на случай, если получить необходимые разрешения не получится.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Мы должны быть быстры с первой гонки

Предварительная версия нового календаря

Мемориал Йохена Риндта отложили на год

Зак Браун: Не уверен, что Алонсо вернётся в Renault

Алонсо: В 2021-м я хочу всерьёз вернуться в гонки

Закрыть