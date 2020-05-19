Зак Браун: Не уверен, что Алонсо вернётся в Renault

Руководитель McLaren Racing Зак Браун назвал маловероятной перспективу возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1 через контракт с Renault…

Зак Браун: «На днях я разговаривал с Алонсо, мы вместе шутили. Я сказал ему, что на месте руководства Renault был бы в восторге от такой перспективы – у него громкое имя, он быстр, выиграл с Renault два чемпионских титула – может получиться отличная история.

С точки зрения Renault одни плюсы. Вопрос в том, захочет ли Алонсо вернуться, чтобы проводить по 22 гонки в год за рулём машины, которая пока не способна побеждать?

Я не уверен в том, что у Фернандо есть желание начать новую трёхлетнюю программу в надежде, что в итоге они начнут подниматься на подиум. Это отличная команда с хорошими ресурсами, известная компания, но Фернандо не раз проходил это прежде».