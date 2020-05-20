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Автоспорт

Берни Экклстоун перебрался в Швейцарию

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Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун и его жена Фабиана покинули Бразилию из-за эпидемии коронавируса. Надежда укрыться от неё на бразильском ранчо не оправдалась, ситуация в Сан-Паулу стремительно ухудшается и Берни воспользовался частным самолётом, чтобы перевезти семью в Швейцарию.

Берни Экклстоун: «Мы перебираемся в Гштад, в наше шале. Сан-Паулу неожиданно стал центром пандемии. Мертвые лежат на дорогах, больницы переполнены, президент Жаир Болсонару растёрян. Он только сейчас понимает всю серьёзность ситуации. Мы уезжаем. По крайней мере, в июне наш ребёнок родится не в этом хаосе с переполненными больницами. К счастью, в Швейцарии нет с этим проблем».

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Фабиана на девятом месяце беременности и ждёт сына, который станет четвёртым ребёнком Экклстоуна после трёх дочерей: Деборы (65 лет), Тамары (35 лет) и Петры (31 год).

Источник:www.f1news.ru
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