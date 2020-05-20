Ханс-Йоахим Штук: Уход Феттеля станет катастрофой

Бывший гонщик Формулы 1 Ханс-Йоахим Штук без оптимизма комментировал в студии ServusTV расставание Себастьяна Феттеля с Ferrari…

Ханс-Йоахим Штук: «Только сам Себастьян сейчас знает, хочет ли он продолжать и что будет дальше. Но он точно не сядет за руль в слабой команде – ему это просто не нужно, а других вариантов не так много. Возможен переход в Mercedes, но кто знает, какие планы у руководства этой команды?

Могу представить, что Себастьян сейчас наслаждается дома отдыхом со своей семьей. Если он не найдёт достойной альтернативы, вероятность его ухода из Формулы 1 весьма велика. И это стало бы настоящей катастрофой [для немецкого автоспорта].

Все знают, как дорого стоит участие в молодёжных сериях. Но где искать деньги молодым гонщикам, если в Формуле 1 больше нет немецких пилотов? Ситуация очень сложная. Когда нужно поднимать экономику, компаниям не до спонсорства.

Если в Формуле 1 действительно сократят расходы, это может снизить стоимость выступлений в других сериях. Нужно искать какие-то решения. Возможно, вместе с FIA и федерациями стоит подумать, как разумно сократить количество серий».