Лука ди Монтедземоло: Лауда всегда говорил правду

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло вспоминает Ники Лауду, выигравшего два титула в Скудерии…

Лука ди Монтедземоло: «Когда год назад умер Ники, это был невероятно печальный день для всех в Ferrari. Мы с ним дружили пятьдесят лет, разделив лучшие моменты нашей жизни. Мы выиграли много гонок, два чемпионских титула, а до третьего не хватило совсем немного.

Ники Лауда был самобытной личностью и очень умным гонщиком, он понимал, когда нужно атаковать, а когда поберечь машину. Для него были важны хорошие отношения с инженерами и механиками, что очень помогало добиваться большего от машины.

Кроме того, Ники всегда говорил правду. Однажды он назвал нашу машину дерьмом – я тогда очень разозлился, но ведь он был прав.

У него было невероятное чувство машины. Однажды мы хотели над ним подшутить и немного изменили настройки во время тестов в Фьорано. Ники проехал круг и сразу вернулся в боксы, где удивлённо спросил: «А что вы сделали с машиной?»

У кого ещё хватило бы мужества вернуться за руль в Монце через несколько недель после пожара на Нюрбургринге? Когда он снял шлем, раны снова начали кровоточить. Но он совершенно об этом не думал.

Когда в 1977-м он позвонил мне, чтобы сказать, что покидает Ferrari, меня это здорово расстроило – и он меня утешал. Его уход из Ferrari никогда не мешал нашей дружбе. Даже когда потом мы стояли по разные стороны».