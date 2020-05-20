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Автоспорт

Риккардо: Здорово иметь столько времени на тренировки

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Даниэль Риккардо проводит вынужденную паузу дома в Австралии и считает, что этот перерыв даже может помочь…

Даниэль Риккардо: «После Рождества мы традиционно усиливаем программу тренировок, чтобы максимально подготовиться к зимним тестам. Позже, когда начинаются гонки, становится сложно поддерживать регулярный график, но сейчас, когда из-за коронавируса мы вынуждены сидеть по домам, есть возможность спокойно тренироваться – и это приносит результат. Здорово иметь столько времени на тренировки.

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Кроме того, сейчас нет постоянных перелётов и необходимости адаптироваться к другим часовым поясам. Мы можем максимально использовать это время для себя. Кто знает, может это в итоге даже позволит мне подольше выступать в Формуле 1.

Болельщики часто считают, что проснувшись утром в понедельник после гонки, мы сразу начинаем тренироваться, но это не так. Всегда нужно немного отдохнуть после Гран При, вернуть прежнюю бодрость. Обычно в понедельник мы занимаемся упражнениями на растяжку и йогой, во вторник ограничиваемся пробежкой. Если этапы сдвоенные, то только в среду у нас есть возможность тренироваться. В другие дни мы либо отдыхаем, либо путешествуем».

Источник:www.f1news.ru
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