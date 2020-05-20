Сайнс: Контракт с Ferrari может помочь Гран При Испании

Интерес к Формуле 1 в Испании прежде был небольшим – мотогонки пользовались большей популярностью, но всё изменил приход Фернандо Алонсо – и его успехи.

В последние годы вновь наступил спад. Платить 100 миллионов евро за телевизионные права телекомпании не хотят, да и на проведение Гран При Испании находить средства с каждым годом всё сложнее. Но всё может изменить переход Карлоса Сайнса в Ferrari в 2021-м – испанцам вновь есть, за кого болеть…

Карлос Сайнс: «Я не знаю, в чём причина разрыва телевизионных контрактов, но надеюсь, что история про «Сайнса в Ferrari» поможет продолжению трансляций.

Я понимаю, что люди хотят поскорее увидеть меня в красном, сражающимся за победы и подиумы, но в этом сезоне я выступаю за McLaren и мы будем напряженно работать, чтобы провести его успешно.

Сейчас я не думаю о Ferrari. Все мои мысли связаны с предстоящим сезоном. На следующей неделе я отправлюсь в Великобританию, где мы начнём подготовку. Все в McLaren позитивно восприняли новость о переходе в Ferrari и поздравили меня – даже руководство и акционеры. Я не забуду об этом.

Мы не гонялись с начала декабря. Посмотрим, как скажется эта пауза. Не думаю, что аварий станет больше, ведь мы – гонщики Формулы 1, а справиться с физическими нагрузками будет непросто. Имитировать их во время тренировок почти невозможно, по-настоящему нагрузить мышцы шеи можно только за рулём реальной машины на трассе.

Впрочем, первые гонки наверняка пройдут легко – все мы соскучились по борьбе, а вот к концу сезона столь плотный график может нас уничтожить. Впрочем, я всё равно надеюсь, что мы проедем все гонки, что запланированы».