Тото Вольфф: Я не удивлён решением Себастьяна

Тото Вольфф уже высказывался о ситуации с Себастьяном Феттелем, дав понять, что в приоритете у Mercedes продолжение сотрудничества с нынешними гонщиками. В новом интервью Тото отметил, что для него не стало сюрпризом предстоящее прекращение сотрудничества немецкого гонщика с Ferrari.

Тото Вольфф: «У нас с Себастьяном дружеские отношения, и я не очень удивлён его решением. Полагаю, все видели разлад в его отношениях с командой. Себастьян – отличный парень, один из главных действующих лиц последних десяти лет в Формуле 1. Он выиграл четыре титула, выступая в Red Bull.

Он огорчён, что его мечта в Ferrari не осуществилась. Но нельзя забывать, что впереди ещё полный сезон, и Даниэль Риккардо в Renault, Карлос Сайнс в McLaren и Себастьян в Ferrari увидят все новинки и инновации их нынешних команд, и им придётся играть свою роль в борьбе с конкурентами. Учитывая все эти факторы, решения о контрактах были приняты быстрее, чем их бы принял бы я. Однако за этим интересно смотреть со стороны – возможно, даже можно чему-то научиться».

Во время вынужденной паузы в чемпионате руководители команд обсуждали бюджетные ограничения и отложили переход на новый регламент до 2022 года. По словам Тото Вольффа, за годы в Формуле 1 он ещё не сталкивался со столь активными политическим играми, как за последние несколько месяцев.

«Я в Формуле 1 с 2009 года, когда начал сотрудничать с Williams, и за все эти годы не видел столько оппортунизма и манипуляций, – продолжает руководитель команды Mercedes. – Некоторые аспекты спорта вызывают у меня вопросы, и временами сам спорт отходит на второй план.

Я многое узнал о разных людях, хотя мне и так было известно, что Формула 1 – это политика, и все пытаются получить выгоду. Последние шесть месяцев получились самыми политически напряжёнными за всё время, что я работаю в чемпионате.

Я даже рад, что в последнее время мне не приходилось общаться с некоторыми людьми. С другой стороны, вы видели тех, кому просто было необходимо высказать свои позиции, используя для этого прессу. Чем нам всем нравится Формула 1, так это тем, что значение имеют только результаты. Когда погаснут огни светофора, вся эта ерунда прекратится, все эти интервью и мнения перестанут иметь значение».