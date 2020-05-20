Тото Вольфф вспоминает Ники Лауду…

Прошёл год с тех пор, как Ники Лауда покинул этот мир. Его друг и соратник, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф вспоминает о том, каким был его легендарный земляк…

Тото Вольфф: «Чему я научился у Ники? Никогда не сдаваться. Не искать оправданий, а добиваться цели! Ники никогда не жаловался. Что бы ни происходило. Даже когда ему было больно и тяжело. Меня всегда впечатляло его умение справляться с теми сложнейшими вызовами, которые бросала ему жизнь.

Наша дружба крепла с годами, мы были разными и учились друг у друга. Я очень скучаю по моему другу, собеседнику, оппоненту. Он всегда был рядом, когда мне приходилось непросто. Ники вдохновлял меня каждый день – своей неуязвимостью, гибкостью, умением возрождаться.

Он был гонщиком, потом создал свою авиакомпанию, вновь стал гонщиком Формулы 1, опять вернулся в авиационный бизнес, а в итоге стал одним из руководителей команды Mercedes. Впечатляющая карьера.

Несмотря на все различия, между нами было много общего. Я из тех, кто никогда не оглядывается назад. Меня не интересуют вчерашние результаты. И он относился к этому так же. Мы жили сегодняшним и завтрашним днём.

Я бы очень хотел, чтобы он и сейчас был с нами. Я потерял друга, учителя, соратника, делового партнера. Все в нашей команде очень по нему скучают».