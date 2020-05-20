В Формуле 1 проведут ещё три виртуальных Гран При

В конце марта в Формуле 1 объявили о запуске виртуального чемпионата F1 Esports Virtual Grand Prix на базе игры F1 2019. Изначально было запланировано проведение шести этапов – в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако.

В связи с тем, что реальные гонки Формулы 1 возобновятся не ранее июля, организаторы расширили виртуальный чемпионат, включив в него ещё три Гран При на виртуальных трассах в Баку (7 июня), Монреале (14 июня) и Поль-Рикаре (28 июня).

Из двадцати действующих гонщиков Формулы 1 в заездах F1 Esports Virtual Grand Prix участвовали семеро – Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Николас Латифи. Две победы одержал Леклер, по одному разу побеждали Элбон, Расселл и тест-пилот Renault Гуан Ю Чжоу.

В этот уик-энд состоится виртуальный Гран При Монако – состав участников будет объявлен в ближайшие дни.