Зак Браун: Сейчас Риккардо верит в успех команды

В сезоне 2021 года Даниэль Риккардо станет гонщиком McLaren. Руководитель McLaren Racing Зак Браун считает, что прогресс команды убедил австралийского гонщика…

Зак Браун: «Приглашение в команду гонщика, доказавшего своё умение выигрывать гонки – шаг в правильном направлении. И сейчас он в нас верит.

Пару лет назад мы общались, но он отказался перейти в McLaren, сказав, что мы неудачно провели сезон. Это было до того, как мы перестроили команду, пригласили Андреаса Зайдля и Джеймса Ки. Сезон был действительно неудачным, но у нас были серьёзные планы, и он сказал: «Хорошо, посмотрим, что у вас получится».

Сейчас он впечатлён тем, чего мы смогли добиться. Он знает об изменениях, которые мы провели, чувствует лидерство Андреаса Зайдля, знает о поддержке со стороны наших акционеров, о предстоящем переходе на силовые установки Mercedes. Он видит, что наша команда постоянно развивается – и готов помочь нам выйти на следующий уровень.

Контракт с Риккардо стоит того, иначе мы бы его не подписали. Слухи о его зарплате не во всём соответствуют истине, но он высокооплачиваемый гонщик. И вполне заслуженно. Он выиграл семь Гран При. Уверен, за рулём быстрой машины он сможет сразу бороться за титул.

Кроме того, Даниэль очень востребован с коммерческой точки зрения. Думаю, вместе с Ландо они станут самой популярной парой пилотов среди болельщиков».