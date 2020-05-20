Зак Браун: Власти Великобритании нас не остановят

В Формуле 1 договорились с руководством автодрома в Сильверстоуне о проведении Гран При за закрытыми дверями, когда возникла новая проблема – британские власти отказались пускать приехавших из других стран без двухнедельного карантина.

Руководитель команды McLaren Зак Браун заявил в интервью Standart, что решение властей не остановит Формулу 1…

Зак Браун: «Обязательный карантин в Сильверстоуне – очередная вводная, хотя окончательно это пока не подтверждено. Да, такое решение нарушает согласованный нами план, но мы можем больше гоняться в Европе, реже возвращаясь в Великобританию.

Я знаю, что руководство Формулы 1 и FIA ведут переговоры с властями о снятии этого запрета. Все хотят, чтобы в Сильверстоуне прошла гонка. Было бы неправильно гоняться на разных европейских трассах, и не приехать в Сильверстоун.

Не хотелось бы лишиться возможности выступить в Сильверстоуне, но если в других европейских трассах готовы принять Гран При, а в Великобритании – нет, то решение властей одной страны не остановит Формулу 1.

Очень жаль, что речь идёт о Великобритании, ведь в этой стране расположены базы большинства команд, но нам придётся как-то решить эту проблему. Очевидно, что покидая базу на два месяца, команды будут брать с собой всё необходимое на этот период, поскольку при возвращении могут возникнуть задержки. Это не лучший сценарий, особенно для сотрудников, которые два месяца не увидят свои семьи, не имея возможности вернуться хотя бы на несколько дней. Надеюсь, эта проблема всё же будет решена».