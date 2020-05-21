Четверг, 21 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДаниэль Риккардо о своих самых запоминающихся гонках
Автоспорт

Даниэль Риккардо о своих самых запоминающихся гонках

AdminНет комментариев
Добавлено

Даниэль Риккардо опубликовал в социальных сетях список самых ярких гонок Формулы 1 со своим участием. Пилот Renault прокомментировал, чем ему запомнился каждый из этих этапов.

Гран При Бахрейна 2012

Даниэль Риккардо проводил свой первый полный сезон в Формуле 1. В Бахрейне он квалифицировался шестым, что на тот момент было лучшим результатом в карьере, но в гонке финишировал только 15-м.

Даниэль Риккардо: «Гонка в Бахрейне получилась болезненной. Суббота – потрясающая, ведь я квалифицировался шестым на Toro Rosso. Все говорили о моём достижении, но ровно через 24 часа я чувствовал себя полностью раздавленным. Я знал, что у меня есть скорость, но тогда мне ещё предстояло научиться правильно вести гонку, правильно бороться… Полагаю, я этому уже научился, согласны?»

Гран При Японии 2012

Австралиец финишировал десятым, на последних кругах сдержав атаки Михаэля Шумахера, а после финиша заслужил похвалу от семикратного чемпиона мира.

Даниэль Риккардо: «В Сузуке в 2012-м Михаэль активно атаковал меня на протяжении последних кругов, но я сдержал его в борьбе за десятое место. Я проводил свой первый полный сезон в Формуле 1, и только создавал себе репутацию.

Читайте также:  Гран При Германии: Все цитаты уик-энда

Я помню, как Михаэль подошёл ко мне на брифинге гонщиков перед следующим этапом и похвалил за то, как я оборонялся. Он мог этого и не говорить, но было круто».

Гран При Германии 2014

В Германии Даниэль Риккардо боролся с Фернандо Алонсо, и преуспел в противостоянии с испанцем.

Даниэль Риккардо: «Я чувствовал, что вплоть до того дня не вызывал уважения у Фернандо Алонсо – мне всё ещё нужно было доказывать ему, что я чего-то стою. В той гонке он вернулся на трассу позади меня на более свежих шинах и просто проехал мимо меня на прямой, но оставил открытой траекторию в повороте – вероятно, он не ожидал, что я проведу контратаку, но я это сделал.

После мы играли в «кошки-мышки», и он увидел, что я могу бороться с ним на более изношенных шинах, действуя при этом корректно. После финиша он говорил приятные вещи обо мне. Думаю, именно после той гонки он изменил своё мнение обо мне».

Читайте также:  В Ханое укладывают финальный слой асфальта

Гран При Монако 2016

В Монако Даниэль завоевал свой первый поул в карьере, но в гонке финишировал вторым, пропустив из-за заминки на пит-стопе Льюиса Хэмилтона.

Даниэль Риккардо: «Даже спустя четыре года я в подробностях помню тот день. После гонки я не хотел ни с кем разговаривать и, конечно, мне не нужно было ничьё сочувствие. Меня переполняла злость. Я помню, как стоял на церемонии награждения рядом с Льюисом, но не хотел там быть.

Уже после этого во время телеинтервью у меня был момент прояснения, когда я подумал, что если считаю второе место в Монако худшим моментом в жизни, значит не всё так плохо. Именно в этот момент гнев сменился разочарованием.

Я хотел побыть один в своей комнате, но ко мне пришёл Хельмут Марко. Он был буквально убит горем. Он извинился и обнял меня – я не мог агрессивно отреагировать на это, ведь ему было так же больно, как и мне»

Гран При Монако 2018

Даниэль Риккардо всё же выиграл гонку в Монако в 2018 году. На сегодняшний день та победа остаётся последней в его карьере.

Читайте также:  В дни Гран При в Баку пройдёт концерт Сэма Смита

Даниэль Риккардо: «Не солгу, если скажу, что мысли о Монако 2016 года преследовали меня два года. В 2018-м победа вновь едва не ускользнула от меня, и в той гонке уровень стресса был совершенно другим просто потому, что я помнил о событиях 2016-го.

Главные эмоции, которые я испытал после финиша – ощущение, словно камень упал с плеч – ещё никогда это чувство не было таким сильным».

Гран При Азербайджана 2019

Два года подряд гонки в Баку проходили неудачно для Даниэля Риккардо – в 2018-он сошёл с дистанции после столкновения с напарником Максом Ферстеппаном, а в 2019-м столкнулся с Даниилом Квятом, когда задним ходом возвращался на трассу.

Даниэль Риккардо: «В Баку в прошлом году я врезался в Даниила. В тот момент я чувствовал себя идиотом. Я просто облажался! Я хорошо знаю Даниила, мы были напарниками полтора сезона, так что я сразу извинился. Я чувствовал себя отвратительно».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Racing Point не заинтересованы в приглашении Феттеля

Видео: Круг в Монако в игре F1 2020

Хельмут Марко: Десять – пятнадцать гонок мы проведём

Франц Тост о предстоящем начале сезона…

Роман Грожан: Чем раньше начнём гонки, тем лучше

Закрыть