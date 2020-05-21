Даниэль Риккардо о своих самых запоминающихся гонках

Даниэль Риккардо опубликовал в социальных сетях список самых ярких гонок Формулы 1 со своим участием. Пилот Renault прокомментировал, чем ему запомнился каждый из этих этапов.

Гран При Бахрейна 2012

Даниэль Риккардо проводил свой первый полный сезон в Формуле 1. В Бахрейне он квалифицировался шестым, что на тот момент было лучшим результатом в карьере, но в гонке финишировал только 15-м.

Даниэль Риккардо: «Гонка в Бахрейне получилась болезненной. Суббота – потрясающая, ведь я квалифицировался шестым на Toro Rosso. Все говорили о моём достижении, но ровно через 24 часа я чувствовал себя полностью раздавленным. Я знал, что у меня есть скорость, но тогда мне ещё предстояло научиться правильно вести гонку, правильно бороться… Полагаю, я этому уже научился, согласны?»

Гран При Японии 2012

Австралиец финишировал десятым, на последних кругах сдержав атаки Михаэля Шумахера, а после финиша заслужил похвалу от семикратного чемпиона мира.

Даниэль Риккардо: «В Сузуке в 2012-м Михаэль активно атаковал меня на протяжении последних кругов, но я сдержал его в борьбе за десятое место. Я проводил свой первый полный сезон в Формуле 1, и только создавал себе репутацию.

Я помню, как Михаэль подошёл ко мне на брифинге гонщиков перед следующим этапом и похвалил за то, как я оборонялся. Он мог этого и не говорить, но было круто».

Гран При Германии 2014

В Германии Даниэль Риккардо боролся с Фернандо Алонсо, и преуспел в противостоянии с испанцем.

Даниэль Риккардо: «Я чувствовал, что вплоть до того дня не вызывал уважения у Фернандо Алонсо – мне всё ещё нужно было доказывать ему, что я чего-то стою. В той гонке он вернулся на трассу позади меня на более свежих шинах и просто проехал мимо меня на прямой, но оставил открытой траекторию в повороте – вероятно, он не ожидал, что я проведу контратаку, но я это сделал.

После мы играли в «кошки-мышки», и он увидел, что я могу бороться с ним на более изношенных шинах, действуя при этом корректно. После финиша он говорил приятные вещи обо мне. Думаю, именно после той гонки он изменил своё мнение обо мне».

Гран При Монако 2016

В Монако Даниэль завоевал свой первый поул в карьере, но в гонке финишировал вторым, пропустив из-за заминки на пит-стопе Льюиса Хэмилтона.

Даниэль Риккардо: «Даже спустя четыре года я в подробностях помню тот день. После гонки я не хотел ни с кем разговаривать и, конечно, мне не нужно было ничьё сочувствие. Меня переполняла злость. Я помню, как стоял на церемонии награждения рядом с Льюисом, но не хотел там быть.

Уже после этого во время телеинтервью у меня был момент прояснения, когда я подумал, что если считаю второе место в Монако худшим моментом в жизни, значит не всё так плохо. Именно в этот момент гнев сменился разочарованием.

Я хотел побыть один в своей комнате, но ко мне пришёл Хельмут Марко. Он был буквально убит горем. Он извинился и обнял меня – я не мог агрессивно отреагировать на это, ведь ему было так же больно, как и мне»

Гран При Монако 2018

Даниэль Риккардо всё же выиграл гонку в Монако в 2018 году. На сегодняшний день та победа остаётся последней в его карьере.

Даниэль Риккардо: «Не солгу, если скажу, что мысли о Монако 2016 года преследовали меня два года. В 2018-м победа вновь едва не ускользнула от меня, и в той гонке уровень стресса был совершенно другим просто потому, что я помнил о событиях 2016-го.

Главные эмоции, которые я испытал после финиша – ощущение, словно камень упал с плеч – ещё никогда это чувство не было таким сильным».

Гран При Азербайджана 2019

Два года подряд гонки в Баку проходили неудачно для Даниэля Риккардо – в 2018-он сошёл с дистанции после столкновения с напарником Максом Ферстеппаном, а в 2019-м столкнулся с Даниилом Квятом, когда задним ходом возвращался на трассу.

Даниэль Риккардо: «В Баку в прошлом году я врезался в Даниила. В тот момент я чувствовал себя идиотом. Я просто облажался! Я хорошо знаю Даниила, мы были напарниками полтора сезона, так что я сразу извинился. Я чувствовал себя отвратительно».