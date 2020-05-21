Франц Тост о предстоящем начале сезона…

Европа постепенно снимает карантинные ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, но руководитель AlphaTauri Франц Тост продолжает руководить командой Формулы 1 из дома. В свежем интервью Франц рассказал, как в Фаэнце готовятся к выходу из самоизоляции и возвращению к привычной работе на базе.

Франц Тост: «В первые дни самоизоляции было очень странно находиться дома, но я уже привык, и сейчас у меня довольно плотный график. Всё в порядке, хотя без гонок жизнь скучная, так что я очень надеюсь, что мы сможем начать сезон в Австрии в июле.

Вы не представляете, как сложно найти работающие тесты на коронавирус, найти правильных медиков и аккредитованную лабораторию для проведения тестов. У нас ушло на это много времени, но сейчас вопрос решён благодаря работе, проделанной вместе с медицинской службой Формулы 1, а также работе с медиками из Германии, Австрии и Италии. Сейчас у нас есть тесты, которые гарантируют достоверные результаты.

Перед базой мы организовали специальное помещение для сдачи тестов. Мы хотим быть уверены, что на базу не попадёт ни один заражённый человек. Мы надеемся, что у всех наших сотрудников нет вируса, и они все смогут приступить к работе.

Мы продолжим делать тесты, и сейчас обсуждаем, как часто они необходимы – раз в десять дней или раз в четырнадцать. Гоночная бригада пройдёт дополнительное тестирование перед поездкой в Австрию, и потом ещё один тест по прибытию. Думаю, если все команды выполнят эту процедуру, то велика вероятность того, что ни у кого в паддоке не будет коронавируса.

Наши тесты заключаются в заборе крови, и тест делится на две части. Первые результаты появляются уже через 10 минут – мы узнаем, заражён человек или нет. Дальнейшие исследования длятся ещё день, и показывают, болеет человек в данный момент, или он уже перенёс вирус без симптомов и даже не знал об этом».

Говоря о старте сезона, Тост отметил сложности, с которыми столкнутся все команды: «Очень сложно возобновить полноценную работу базы до начала сезона. Я хочу, чтобы мы полностью разобрали и собрали машины, как когда впервые их построили. Затем нам нужно потренировать пит-стопы. И у меня вызывают беспокойство гонщики, которые уже давно не садились за руль.

Очень важно прибыть в Австрию с надёжной машиной, чтобы мы могли проехать как можно больше кругов. Думаю, такой стратегии будут придерживаться все команды, поэтому в первой пятничной тренировке мы увидим много машин на трассе. Никто не станет ждать на пит-лейн, когда состояние асфальта улучшится и вырастет сцепление. Всем гонщикам необходимо вернуть ощущение скорости, почувствовать тормоза, поведение машины в поворотах и так далее.

Мы хотим подготовить несколько новинок, но для начала нужно узнать, начнём мы сезон или нет. Я не хочу сейчас запустить в производство новинки, а затем узнать, что гонок не будет. Из-за финансовых ограничений мы вынуждены экономить на всём, на чём только можно.

Меня также очень беспокоит следующий год. Хотя мы сможем использовать нынешнюю машину в 2021-м, поскольку регламент не изменится, нам придётся строить совершенно новую машину для 2022-го, и я до сих пор не знаю, как мы справимся со всеми сопутствующими финансовыми вопросами.

Создание такого проекта стоит больших денег. Решение уже принято, но я бы предпочёл, чтобы регламент был отложен до 2023 года, но FOM и FIA решили так, как решили, и мы должны выжать максимум в таких условиях».

Прокомментировал Тост и ограничения размера бюджета в 2021-м суммой в $145 млн.: «На мой взгляд, это всё равно большие цифры. Я всегда выступал за меньший бюджет просто потому, что мы живём в условиях глобального экономического кризиса. Я ожидаю, что пройдёт три-четыре года, прежде чем экономика восстановится.

В таких условиях сложно искать спонсоров. К бюджету в $145 млн. нужно добавить ещё $40 млн. на расходы, на которые не действуют ограничения. Таким образом, мы всё равно приходим к сегодняшним цифрам в $185 млн.

Не так просто собрать столько денег. Если в этом году у нас будет меньше гонок, то в следующем мы получим меньше выплат от FOM. Во всяком случае, именно так было решено. У нас есть бизнес-план, и мы получаем определённую сумму от Red Bull, но мы не должны выходить за рамки этих цифр. Дело не в том, чтобы попросить больше денег, дело в том, чтобы найти способ тратить меньше».