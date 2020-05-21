Хельмут Марко: Десять – пятнадцать гонок мы проведём

Консультант Red Bull Хельмут Марко с оптимизмом ждёт начала нового сезона, который должен стартовать в Австрии 7 июля…

Хельмут Марко: «Ситуация постепенно улучшается, приближая нас к началу сезона. Концепция двойного этапа в Шпильберге передана в министерство здравоохранения, где её сейчас анализируют. Безопасность и здоровье имеют первостепенное значение, но я считаю, что пора возвращаться к нормальной жизни, со спортом и болельщиками.

Если всё сложится удачно, десять – пятнадцать гонок мы проведём. В этом году от руководства чемпионата потребуется определённая гибкость, поэтому важно поскорее начать сезон. Для выживания спорта нам нужны гонки».