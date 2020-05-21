Роман Грожан: Чем раньше начнём гонки, тем лучше

Роман Грожан вместе с Алексом Вурцем и Себастьяном Феттелем возглавляет ассоциацию гонщиков Формулы 1 GPDA. Гонщик Haas рассказал, что GPDA принимает активное участие в подготовке к возобновлению сезона и надеется, что чемпионат стартует 5 июля в Австрии.

Роман Грожан: «Мы организовали группу в WhatsApp, и в ней идёт активная переписка. Много обсуждений разных тем. Мы провели телефонную конференцию с Чейзом Кэри и Россом Брауном – я не смог к ней присоединиться, но в ней участвовали Алекс и Себастьян, и они мне все пересказали.

Мы стараемся принимать максимально активное участие, пытаемся помогать настолько, насколько это возможно. Всем нужно, чтобы гонки начались как можно раньше. Бездействие стоит денег, и если у нас есть возможность выйти на старт, то мы должны знать, к чему готовиться.

Все делают максимум возможного, хотя, конечно, никто не знает, как будет развиваться ситуация. Принимая множество мер, важно убедиться, что всё в порядке. Возможно в июле ситуация станет намного лучше, благодаря чему станет проще всё организовать. Как я сказал, чем раньше начнём гонки, тем лучше».