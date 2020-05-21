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Автоспорт

В Хоккенхайме готовы заменить Сильверстоун

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Мы уже рассказывали о неожиданных трудностях, возникших с организацией Гран При в Сильверстоуне – власти Великобритании отказались пускать в страну приехавших из других стран без двухнедельного карантина, хотя ранее для Формулы 1 было сделано исключение.

В связи с этим появились предположения, что после двух гонок в Австрии Формула 1 отправится в Германию, где проведёт две гонки в Хоккенхайме. Сегодня директор автодрома в Хоккенхайме Йорн Теске подтвердил, что переговоры с руководством Формулы 1 действительно начались.

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Йорн Теске: «Это правда, что мы ведём переговоры с Формулой 1. Мы обсудили идею проведения гонки без зрителей. Мы уже проверили, возможно ли провести этап в указанные даты, и не возникнет ли у нас юридических препятствий. Нам этот вариант подходит.

Нам действительно важно, чтобы решение было принято быстро, чтобы мы не ждали месяцами, поскольку к нам уже поступают запросы на аренду трассы для проведения трек-дней. В Формуле 1 знают и понимают нашу ситуацию. Посмотрим, но насколько я понимаю, сейчас всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Великобритании».

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При этом даже если Хоккенхайм примет этап в 2020-м, вероятность возвращения Формулы 1 в следующем году невелика: «До тех пор, пока мы не получим финансовую поддержку со стороны правительства или кого-то ещё, мы не сможем нормально функционировать с такими расходами. Риски слишком высоки.

К удивлению, мы нашли решение в 2019-м, но там была уникальная ситуация с юбилеем Mercedes. Если бы удалось найти другое решение на среднесрочную перспективу, мы бы хотели и дальше принимать Формулу 1, но в данный момент мы сосредоточены только на этом сезоне. Ситуация достаточно сложная».

Источник:www.f1news.ru
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