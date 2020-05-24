Боннингтон: В работе инженера есть элемент искусства

Гоночный инженер Питер Боннингтон по прозвищу «Боно» работает с Льюисом Хэмилтоном с самого первого дня, как тот перешёл в команду Mercedes, и их альянс можно считать идеальным, если судить по числу одержанных побед и выигранных титулов.

В интервью пресс-службе Mercedes Боно рассказал о том, как он делал самые первые шаги в этой профессии.

Питер Боннингтон: «Моя карьера начиналась в те старые добрые времена, когда в Формуле 1 проводилось много тестов, на которые надо было ездить. Это была отличная тренировка, в ходе которой ты постигаешь премудрости этой профессии, учишься выполнять стоящие перед тобой задачи.

Я тогда много работал на тестах, но 2008-й стал последним годом, когда они проводились в таком объёме. Но это была хорошая возможность понять, как надо взаимодействовать с гонщиком, с бригадой, работающей в боксах. На тестах очень важно выполнять всю запланированную программу, а для этого необходимо эффективно комбинировать различные элементы, из которых состоит работа инженера.

После этого тебе могут доверить проведение пятничных тренировок, но обычно это происходит только в тех случаях, когда основной гоночный инженер, работающий с пилотом, по какой-то причине отсутствует. В моём случае я впервые выполнял его обязанности во время пятничных тренировок в Монце в 2010-м году – это было непросто, но позволило многое понять и почувствовать.

Я тогда работал с Михаэлем Шумахером, было немного страшновато, и мой пульс начал приходить в норму только ближе к вечеру той пятницы, когда вернулся его гоночный инженер, а я вновь занял своё привычное место, что было гораздо комфортнее!»

Вероятно, сложнее всего гоночному инженеру приходится в моменты, когда что-то идёт не так, при этом ему необходимо сохранять спокойствие, принимать правильные решения и давать чёткие инструкции своему пилоту.

«Думаю, в этом есть что-то от искусства, тем более если учесть особенности организации системы коммуникации, которой мы пользуемся в боксах, – сказал Боно. – На связи одновременно находятся практически все технические специалисты команды, ты получаешь информацию от стратегов, сведения о техническом состоянии машины, в том числе от мотористов – ты всё это слышишь и должен вовремя передавать гонщику точные данные.

Причём делать это нужно строго дозированно – нельзя бомбардировать его всяческой детальной информацией, которая для него не слишком важна. Что-то можно сообщить и позже, через пару кругов, когда прессинг будет не столь сильным.

А ситуации действительно бывают разные, иногда ты не можешь повлиять на развитие событий, и гонка складывается не по тому сценарию, который вы обсуждали утром в воскресенье. В таких случаях надо либо стараться найти некий позитив, либо придумать, как выбираться из сложившегося положения. Важно задать гонщику некий конкретный ориентир, правильно поставить задачу, поддержать его боевой настрой – по сути, это влияет на настрой всей команды.

Иногда это бывает непросто, но самое главное – нельзя поддаваться стрессу, важно сохранять спокойствие, ведь ты должен всегда контролировать происходящее».