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Даниэль Риккардо вспоминает победу в Монако

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27 мая 2018 года Даниэль Риккардо осуществил давнюю мечту – выиграл Гран При Монако. Он был близок к этому и в 2016-м, но тогда ему не повезло, подвела команда Red Bull Racing, допустив нетипичную ошибку во время пит-стопа.

Зато через два года удача благоволила Даниэлю, хотя победа далась ценой невероятных усилий, ему пришлось продемонстрировать всё своё мастерство, чтобы удержать лидерство, ведь силовая установка на его машине начала терять мощность, а задние тормоза перегревались. Но на узкой городской трассе искусный гонщик может победить, даже если его машина не самая быстрая – это блестяще доказал Айртон Сенна ещё в 1992-м, отбив все атаки Найджела Мэнселла, несмотря на очевидное скоростное преимущество Williams.

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Сегодня, в день, когда должен был пройти Гран При Монако, Даниэль Риккардо поделился фотографией двухлетней давности, на которой мы видим шлем – в нём он выступал в той гонке. На шлеме характерная надпись, которую можно трактовать по-разному.

Даниэль Риккардо вспоминает победу в Монако

Буквально: «Я бегаю по этим улицам». Это чистая правда, ведь Риккардо давно живёт в Монако и в ходе тренировок совершает регулярные пробежки. Но у фразы есть и другой смысл: «Эти улицы принадлежат мне» или «На этих улицах я главный».

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Комментарий к снимку такой: «Это было два года назад. Фото сделано до той гонки. Пришло моё время стать хозяином Монако».

А ещё стоит присмотреться к отражению самого Даниэля в зеркальной поверхности шлема, оно тоже говорит о многом…

Та победа в Монако пока остаётся последним подобным достижением австралийца.

Источник:www.f1news.ru
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