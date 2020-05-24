Хайдфельд: В Alfa Romeo могут пригласить Мика Шумахера

Alfa Romeo остаётся одной из немногих команд Формулы 1, не определившихся с составом на 2021 год: пока в Хинвиле не подтвердили контракт ни с одним из гонщиков.

Контракт Кими Райкконена со швейцарской командой истекает в 2020 году, и хотя в прошлом декабре руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассёр сказал, что финн «будет выступать столько, сколько захочет», ему всё-таки уже 40 лет. Результаты Антонио Джовинацци, его молодого итальянского напарника, протеже Ferrari, до сих пор были не слишком убедительными, хотя во второй половине прошлого сезона он прибавил. По идее, этот сезон, начало которого откладывается до июля, должен стать решающим в его карьере.

Бывший гонщик Формулы 1 Ник Хайдфельд, в своё время на протяжении восьми сезонов выступавший в Sauber, ныне переименованной в Alfa Romeo, и хорошо знающий эту команду, сказал: «Не удивлюсь, если уже в этом сезоне мы увидим Мика Шумахера за рулём машины Формулы 1. Но не Ferrari, а Alfa Romeo.

Если он будет хорошо выступать в Формуле 2, а у Джовинацци будет ещё больше проблем, чем в прошлом году, я не исключаю, что уже в середине сезона в Alfa Romeo пригласят Мика».

Кстати, в апреле прошлого года Мик Шумахер уже работал на тестах в Бахрейне с командой из Хинвила и в целом неплохо себя проявил.

Если сценарий, о котором говорит Хайдфельд, всё-таки будет реализован, хотя думается, что вероятность этого не слишком велика, то повышенное внимание прессы Alfa Romeo обеспечено. Даже если на первых порах сын семикратного чемпиона мира не слишком ярко себя проявит, команда ничего не теряет – разумеется, в том случае, если Джовинацци не будет зарабатывать очков. Можно вспомнить, что в прошлом году его первой результативной гонкой стал Гран При Австрии, а это был уже девятый этап сезона.

Впрочем, в одном Хайдфельд прав: для начала Мик должен хорошо выступать в Формуле 2, а пока у него не всё получается так, как хотелось бы ему и его болельщикам. В 2019 году он дебютировал в этой серии и закончил сезон на 12 месте личного зачёта, набрав в пять раз меньше очков, чем Ник де Вриз, ставший чемпионом Ф2.