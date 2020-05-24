Премьера фильма с участием Леклера назначена на 13 июня

Сегодня в Монако при содействии Ferrari знаменитый французский режиссёр Клод Лелуш снимал фильм Le Grand Rendez-vous («Большое свидание» или «Важное свидание»), и о том, как всё прошло, рассказала пресс-служба команды.

Съёмки проходили ранним утром на тех самых улицах средиземноморского княжества, где каждый год проходит трасса Гран При Монако. К сожалению, 2020-й стал исключением, гонка Формулы 1 была отменена из-за пандемии, но участие в этом любопытном кинопроекте стало хотя бы небольшим утешением для Шарля Леклера.

Монегаск пилотировал новейшее спортивное купе Ferrari SF90 Stradale, в какие-то моменты разгоняясь до 240 км/ч. В одном из эпизодов фильма также появится Альбер II, правящий князь Монако, а о том, сколь серьёзное значение придают этому в Ferrari, свидетельствует факт, что на съёмках присутствовал Джон Элканн, президент итальянской компании и глава концерна Fiat.

Разумеется, за съёмочным процессом с большим любопытством наблюдали жители Монако, кому было не лень проснуться в столь ранний час. Впрочем, их мог разбудить рёв почти 1000-сильного мотора, разгоняющего SF90 Stradale до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Сегодня же поклонники творчества Лелуша, для которых его старый фильм «Свидание», снятый более 40 лет назад, стал культовым, узнали ответ на важный вопрос, который в не меньшей степени интересует и болельщиков Ferrari: премьера Le Grand Rendez-vous состоится 13 июня.