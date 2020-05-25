Экклстоун: Феттель и Хэмилтон могут стать суперкомандой

Разговоров о том, в какой команде Себастьян Феттель может продолжить карьеру в Формуле 1 после 2020 года, и есть ли у него вообще такие планы, хватало и до того, как в Ferrari приняли решение отказаться от его услуг. А теперь, когда в Маранелло подписали контракт с Карлосом Сайнсом, это стало одной из самых обсуждаемых тем.

Берни Экклстоун давно говорил, что ему бы хотелось видеть Себастьяна, с которым у него давние приятельские отношения, в команде Mercedes. Бывшего главу менеджмента Формулы 1 совершенно не смущает тот факт, что для обоих гонщиков характерен откровенный эгоизм, ведь он неизменно входит в набор качеств, отличающих чемпионов.

«Мне бы хотелось, чтобы он стал напарником Льюиса Хэмилтона, – сказал Экклстоун в интервью RTL. – По-моему, они без проблем ладят друг с другом. Дело не в том, что оба эгоисты – главное, оба очень талантливы. Из них можно было бы составить суперкоманду.

Я вообще не предвижу никаких проблем из-за того, что это может не понравиться Льюису. И я точно знаю, что Себастьян был бы рад такой возможности померяться с ним силами».

В теории подобная идея нравится даже Тото Вольффу, руководителю Mercedes, он признаёт, что она хороша с маркетинговой точки зрения, однако на практике в чемпионской команде не считают такой вариант приоритетным.

Хотя, по слухам, Валттери Боттас, чей контракт истекает в этом году, уже начал готовить для себя «запасной аэродром», в частности, к нему якобы присматриваются в Renault, ведь там образуется вакансия, поскольку Даниэль Риккардо решил расстаться с французской командой и со следующего года будет выступать за McLaren.

А кто-то делает ещё более смелые предположения о том, что финн не случайно очень активно интересуется ралли, участвует в тестах и соревнованиях – может быть, он собирается продолжить карьеру в этом виде автоспорта?

Ответы на этот и прочие вопросы, связанные с кадровыми перестановками в командах, мы узнаем через какое-то время, и, как всегда, Формула 1 может преподнести ещё не один сюрприз.