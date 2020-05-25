Фелипе Масса: Я каждый день молюсь за Михаэля…

Всё, что связано с состоянием здоровья Михаэля Шумахера, по-прежнему остаётся тайной, и семья семикратного чемпиона мира делает всё возможное, чтобы сохранить информационную блокаду, установленную ещё шесть лет назад. Тем более что у неё есть полное право оградить свою частную жизнь от назойливого внимания прессы.

Есть лишь несколько человек из числа самых близких друзей Михаэля, которые допущены в его швейцарское поместье, и в этот круг входит Фелипе Масса, бывший напарник Шумахера по команде Ferrari.

Бразильский ветеран Формулы 1, тщательно подбирая слова, прокомментировал ситуацию в эфире телеканала Fox Sports: «Я знаю, что с ним, у меня есть информация. У нас всегда были очень близкие отношения. В меньшей степени это относится к Коринне, его супруге, ведь она не так часто появлялась на гонках.

Понятно, что он в непростой ситуации – думаю, это главное, что можно обо всём этом сказать. Но мы должны проявлять уважение, как делаю это я, выполняя волю его семьи. Они не хотят ничего предавать огласке, никакие сведения. И у меня нет на это права.

Я каждый день молюсь за Михаэля, чтобы он поправлялся, и мечтаю, чтобы он вновь смог появиться на трассе, особенно теперь, когда его сын выступает в гонках. Поэтому я молюсь за то, чтобы однажды это случилось».