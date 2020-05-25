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Автоспорт

Формула-1: на Гран-при будут допускать не более 80 сотрудников

Сергей СумскойНет комментариев
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Руководство «Формулы-1» приняло решение ограничить количество сотрудников команд, которых будут допускать на автодром для проведения Гран-при.

По данным Racefans.net, сезон «Формулы-1» планируют начать в июле двумя гонками в Австрии, которые состоятся без болельщиков.

Отмечается, что от каждой «стайни» на автодром будут допускать не более восьмидесяти сотрудников. При этом доступ к операционной деятельности и непосредственной работе с машинам должны будут получить не более шестидесяти человек.  

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Тэги: Формула-1
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