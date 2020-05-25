Формула-1: на Гран-при будут допускать не более 80 сотрудников

Руководство «Формулы-1» приняло решение ограничить количество сотрудников команд, которых будут допускать на автодром для проведения Гран-при.

По данным Racefans.net, сезон «Формулы-1» планируют начать в июле двумя гонками в Австрии, которые состоятся без болельщиков.

Отмечается, что от каждой «стайни» на автодром будут допускать не более восьмидесяти сотрудников. При этом доступ к операционной деятельности и непосредственной работе с машинам должны будут получить не более шестидесяти человек.