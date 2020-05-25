Гасли: Надеюсь, Renault останется в Формуле 1

Разговоры о финансовом кризисе в Renault, способном привести не только к расставанию с Формулой 1, но и уходе компании с рынка, появились на прошлой неделе. Гонщик AlphaTauri, француз Пьер Гасли надеется, что обойдётся без крайних мер.

Пьер Гасли: «Я слежу за новостями и надеюсь, что несмотря на непростую ситуацию в автомобильной промышленности Renault продолжит выступления в Формуле 1.

У Renault большая история в нашем спорте. Как француз и поклонник Формулы 1 я хочу, чтобы они продолжили выступления и участвовали в борьбе за титул».