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Автоспорт

Гасли: Надеюсь, Renault останется в Формуле 1

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Разговоры о финансовом кризисе в Renault, способном привести не только к расставанию с Формулой 1, но и уходе компании с рынка, появились на прошлой неделе. Гонщик AlphaTauri, француз Пьер Гасли надеется, что обойдётся без крайних мер.

Пьер Гасли: «Я слежу за новостями и надеюсь, что несмотря на непростую ситуацию в автомобильной промышленности Renault продолжит выступления в Формуле 1.

У Renault большая история в нашем спорте. Как француз и поклонник Формулы 1 я хочу, чтобы они продолжили выступления и участвовали в борьбе за титул».

Источник:www.f1news.ru
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