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Грег Маффей: Никто не знает, что будет дальше

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Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей признал, что невозможно предсказать развитие событий в этом году, когда весь спорт встал на паузу из-за эпидемии…

Грег Маффей: «Мы не можем сказать, что будет дальше, когда и как мы проведём первую в этом году гонку перед зрителями. Мы думаем о том, как проводить гонки в этих условиях, и обязательно найдём решение, но вопрос в том, будут ли они такими же большими и прибыльными как прежде.

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Мы очень осторожны. Мы понимаем, что всё может пойти не так и командам понадобится дополнительная финансовая помощь. Конечно, мы надеемся, что однажды появится вакцина против коронавируса, но на этом нельзя строить свои бизнес-планы».

Источник:www.f1news.ru
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