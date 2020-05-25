Грег Маффей: Никто не знает, что будет дальше

Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей признал, что невозможно предсказать развитие событий в этом году, когда весь спорт встал на паузу из-за эпидемии…

Грег Маффей: «Мы не можем сказать, что будет дальше, когда и как мы проведём первую в этом году гонку перед зрителями. Мы думаем о том, как проводить гонки в этих условиях, и обязательно найдём решение, но вопрос в том, будут ли они такими же большими и прибыльными как прежде.

Мы очень осторожны. Мы понимаем, что всё может пойти не так и командам понадобится дополнительная финансовая помощь. Конечно, мы надеемся, что однажды появится вакцина против коронавируса, но на этом нельзя строить свои бизнес-планы».