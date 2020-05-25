Хилл: Формуле 1 всегда удаётся превзойти все ожидания

Сегодня должен был бы пройти Гран При Монако, который по праву считается одним из самых ярких событий сезона, однако гонку по улицам средиземноморского княжества постигла та же участь, что и девять других этапов чемпионата мира.

Руководство Формулы 1 прилагает максимум усилий, чтобы сезон начался хотя бы в июле, и первым этапом станет Гран При Австрии, причём на автодроме Red Bull Ring пройдут две гонки подряд, разделённые недельным интервалом, а вот что будет дальше, пока неясно. Предполагалось, что следующие две гонки пройдут в Сильверстоуне, но последние решения правительства Великобритании поставили этот план под угрозу, хотя переговоры продолжаются.

Сколько Гран При удастся провести в 2020 году, пока неясно, хотя руководство Формулы 1 надеется, что их будет не меньше пятнадцати. В этой ситуации Деймон Хилл опасается, что укороченный чемпионат не будет восприниматься как полноценный.

«Больше всего тревожит, что чемпионат может обесцениться. Кто-то выиграет титул, а люди потом скажут: «Ну, это не был настоящий чемпионат». Такого никому не хочется, – заявил Хилл. – Поэтому надо сделать упор на том, чтобы этот сезон получился не менее богатым на события, чем предыдущие.

Предвижу, что, вероятно, удастся провести восемь гонок на европейских трассах и, возможно, ещё четыре выездных – это уже будет большой успех. Итого 12 гонок, это я могу реально представить. Впрочем, меня всегда поражало, что Формуле 1 удаётся превзойти любые ожидания, что бы ни происходило».

К сожалению, большинство гонок в этом году пройдут при пустых трибунах, а ведь поддержка болельщиков – очень важный фактор, который влияет на мотивацию гонщиков.

«Найджел Мэнселл всегда говорил, что поддержка своей публики позволяет проходить круги на секунду быстрее, – напомнил чемпион мира 1996 года. – Лично я в этом не уверен, но всё-таки болельщики – существенный фактор, влияющий на твой боевой настрой. Без зрителей на трибунах правильно настроиться на борьбу будет сложнее…

Но публика уже отчаянно скучает по гонкам, поэтому, не исключено, что Формула 1 соберёт рекордную телевизионную аудиторию».