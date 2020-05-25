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Автоспорт

Силовые установки «заморозят» в 2023-м

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Мы писали о договорённости команд по поводу серии мер, позволяющих серьёзно сократить расходы. В следующем году бюджеты команды без учёта некоторых исключений не смогут превышать $145 млн., а потом будут сокращаться.

По информации Racefans, сейчас обсуждается ограничение обновлений силовых установок по ходу сезона – и полная «заморозка» моторов в сезоне 2023 года.

Прежде каждая силовая установка проходила процедуру омологации перед началом сезона, а потом производители могли внести коррективы лишь несколько раз за сезон. В новой версии правил доработка силовых установок с 2021 по 2023-й будет разрешена только один раз в год, а после этого их окончательно «заморозят» – любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем FIA.

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В FIA планируют пересмотреть регламент на моторы в сезоне 2025 года, а до этого будут использоваться сегодняшние силовые установки, которые хорошо отработаны производителями и почти не имеют разницы в мощности.

Эти предложения отправлены командам и могут быть утверждены уже на этой неделе.

Источник:www.f1news.ru
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