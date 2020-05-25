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Автоспорт

Виртуальный Гран При Монако выиграл Джордж Расселл

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Квалификация на виртуальной трассе в Монако проходила под опять же виртуальным дождём, что лишь усложняло задачу участников Гран При.

Валттери Боттас впервые принимал участие в подобных соревнованиях, но сразу поехал довольно быстро, показав 8-й результат. А вот у другого дебютанта, у Эстебана Окона, дела шли не лучшим образом – французскому гонщику Renault не удалось подняться выше 17-й стартовой позиции.

Юный Давид Шумахер едва не произвёл сенсацию: казалось, племянник семикратного чемпиона мира близок к поулу, и только под конец сессии его опередили Джордж Расселл и Пьетро Фиттипальди, причём лучшее время в квалификации показал бразилец, носитель другой громкой гоночной фамилии.

Шарль Леклер, от которого многого ждали, и его младший брат Артур заняли третий ряд стартового поля.

«Погода» к началу гонки улучшилась, все перешли на слики. Пьетро стартовал неплохо, но Джордж Расселл опередил его уже на первом круге. На старте возникла острая ситуация с участием нескольких машин, и Валттери Боттасу не удалось её избежать, поэтому гонщик Mercedes потерял несколько позиций.

На первых кругах откатился назад и Пьетро Фиттипальди, поэтому Артур Леклер переместился на 2-е место, третьим ехал Давид Шумахер, четвёртым – Шарль Леклер.

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На третьем круге ему удалось опередить Шумахера перед туннелем и выйти на третью позицию. Давиду не удалось удержаться и на четвёртом месте, его вскоре обогнал Эстебан Гутьеррес, правда через пару кругов отправился на ранний пит-стоп, из-за чего потерял несколько позиций.

К 8-му кругу гонки Расселл лидировал с преимуществом в 3,5 секунды, Артур Леклер ничего не мог противопоставить скорости британца и на 9-м круге свернул на пит-лейн.

Гонщик Williams опережал его брата Шарля уже на 10 секунд, и на 10-м круге монегаск поехал за свежим комплектом резины, после чего ему предстояло вновь пробиваться вперёд с 10-й позиции.

Джордж Расселл продолжал лидировать, следом ехал Шумахер, за ним – Ландо Норрис, стартовавший с 9-й позиции. Но Давид допустил ошибку, и в тройке лидеров произошли изменения: на второе место вновь вышел Фиттипальди, тогда как гонщик McLaren остался на третьей позиции.

Он попытался было побороться с Пьетро, но тут его самого догнал Артур Леклер, а того прессинговал Александер Элбон. Ландо стало не до сражения за вторую позицию, поскольку пришлось отбиваться от атак соперника. На 16-м круге Эстебану удалось опередить Элбона.

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К середине дистанции эту группу уже догнал Шарль Леклер и вскоре вернулся в первую пятёрку, тоже опередив гонщика Red Bull Racing.

Между машинами Артура Леклера и Ландо Норриса произошёл контакт, из-за чего брат гонщика Ferrari потерял несколько позиций, зато Шарль уже ехал третьим, а через три круга вышел на второе место, когда Фиттипальди получил штраф.

На 28-м круге Пьетро поехал в боксы, поэтому Леклер-младший переместился на 3-ю позицию. На следующем круге свой единственный пит-стоп провёл Рассел, но его преимущество было настолько большим, что он сохранил лидерство.

Шарль ехал на второй позиции, проигрывая ему 15 секунд. А вот его брат не смог удержать третью позицию, в конце старт-финишной прямой его опередил Гутьеррес и за 5 кругов до финиша начал прессинговать Шарля.

На 36-м круге Эстебан пошёл в решительное наступление, но монегаску долго удавалось отбивать атаки, однако гонщик Mercedes не отставал. На предпоследнем круге мексиканец просто выбил Ferrari Леклера с трассы и вышел вперёд. В итоге Шарль смог закончить гонку третьим.

А на последнем круге Элбону удалось опередить Артура Леклера и финишировать четвёртым. Стартовавший с поула Фиттипальди занял пятое место.

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Виртуальный Гран При Монако выиграл Джордж Расселл

Разумеется, Расселл одержал уверенную победу, причём вторую подряд, что, безусловно, достойно уважения. Впрочем, хотя Валттери Боттас в день своего дебюта в виртуальных гонках финишировал только 10-м, для первого раза и это неплохо.

Для гонщика, привыкшего к подиумам и победам, это не тот результат, на который он рассчитывал. Тем более его напарник, Эстебан Гутьеррес, занял второе место.

«Квалификация проходила под дождём, для меня это был первый подобный опыт на трассе в Монако так что было довольно интересно, – прокомментировал несколько расстроенный Боттас. – Но на первом круге гонки произошла крупная авария, из-за которой я потерял много позиций. Кроме того, большинство гонщиков подготовились к этому Гран При намного лучше меня, ведь я только пару дней назад вернулся в Монако, установил дома новый симулятор и настроил его только сегодня.

Вообще обстановка в Монако неплохая, жаловаться не на что, есть возможность активно тренироваться на свежем воздухе, хотя понятно, что жизнь здесь, как и во многих других местах, ещё не вполне нормализовалась. Но радоваться ей уже можно!»

Источник:www.f1news.ru
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