Абт подтвердил – он больше не гонщик Audi в Формуле Е

Забавная поначалу история о том, как заводской гонщик Audi Даниэль Абт в виртуальной гонке отдал руль профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу, закончилась весьма неприятно. Мы писали, что Абт принёс извинения и выплатил штраф, но в Audi решили расстаться с ним из-за нарушения спортивных принципов.

Сегодня Абт снял и выложил видеоролик со своими извинениями, в котором признал – больше он не будет выступать за Audi в Формуле Е.

По словам Абта, решение отдать свой аккаунт сим-рейсеру получилось спонтанным – он рассматривал это как шутку, не ожидая столь серьёзных последствий…

Даниэль Абт: «Сегодня в разговоре с Audi мне сообщили, что наши пути расходятся. Мы больше не будем гоняться вместе в Формуле E – сотрудничество в этой серии подошло к концу. Так больно мне ещё никогда не было».

Абт ещё раз принёс всем свои извинения – и выразил надежду вернуться в гонки…