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Гюнтер Штайнер: Зачем Феттелю рисковать?

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Ещё до фактического начала сезона Себастьян Феттель и Ferrari объявили о расставании в конце года. Продолжит ли карьеру четырёхкратный чемпион мира, и в какой команде окажется – пока неизвестно. Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что Себастьяну не стоит искать вариантов среди команд средней группы.

Гюнтер Штайнер: «Я не смогу пригласить его в нашу команду. Мы просто не можем себе это позволить. Думаю, что и он, четырёхкратный чемпион мира, вряд ли захочет продолжить карьеру в одной из команд средней группы. Когда позади столь успешная карьера, зачем рисковать?

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У меня хорошие отношения с Феттелем, но я не предложу ему место в нашей команде. Возможно, кто-то другой, с гораздо более глубокими карманами, чем у меня, сделает это!»

Источник:www.f1news.ru
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