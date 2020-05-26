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Автоспорт

Кристиан Хорнер: У Феттеля будут шансы остаться

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил в интервью The Race, что после расставания с Ferrari у Себастьяна Феттеля будут шансы продолжить карьеру в Формуле 1…

Кристиан Хорнер: «Любопытно наблюдать за ситуацией на рынке пилотов, особенно с учётом того, что контракт с Максом Ферстаппеном мы продлили ещё до Нового года, а Алекс Элбон отлично справляется. Мы очень довольны составом команды.

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Будет жаль, если в итоге Себастьян покинет Формулу 1, но нужно признать, что у него была невероятная карьера. Он добился очень серьёзных успехов. Я хорошо его знаю и уверен, что он хорошо обдумал это решение.

Себастьян – умный парень, только от него зависит, чем он будет заниматься в будущем. Если он захочет продолжить карьеру в Формуле 1, у него будут шансы остаться – я в этом не сомневаюсь. Не будем забывать, что в следующем году наверняка появится вакансия в Mercedes.

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Очевидно, он решил, что его время в Ferrari должно закончиться в конце этого года. Нам остаётся лишь пожелать ему всего самого наилучшего в будущем».

Источник:www.f1news.ru
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